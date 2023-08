Réunion extraordinaire du conseil des ministres des AE : La Tunisie condamne la profanation d’exemplaires du Coran

Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Mounir Ben Rjiba a réaffirmé la condamnation par la Tunisie des actes répétés de profanation et d’autodafé du Saint Coran au Danemark et en Suède. Pareils actes de provocation constituent une atteinte aux textes sacrés des Musulmans, sapent l’esprit d’entente et de tolérance et violent le principe de respect de la diversité religieuse et culturelle, a-t-il regretté.

Le secrétaire d’Etat s’exprimait lundi lors de la 18e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membre de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Il a appelé à la nécessité d’alerter les pays concernés et les institutions européennes sur la gravité de ces agressions et les pousser à assumer, pleinement, leur responsabilité morale et juridique, en luttant contre ces actes qui ne font que nourrir l’extrémisme, la haine et la violence basée sur la religion.

Cité dans un communiqué publié lundi par le département, le secrétaire d’Etat a salué les résolutions prises récemment dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil des droits de l’homme en lien avec la lutte contre les discours de haine et la violation du sacré, plaidant en faveur de la promulgation de lois incriminant pareilles agressions.

Il a insisté sur le besoin de joindre les efforts de tous pour combattre l’islamophobie, le fanatisme et le racisme, conformément aux principes contenus dans la charte de l’OCI et dans le respect des textes internationaux et de la coexistence pacifique entre les nations.

Sur un autre plan, le secrétaire d’Etat a, en réaction aux développements dans les territoires occupés, rappelé la position constante de la Tunisie qui défend le droit du peuple palestinien à un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale, insistant sur la réconciliation et l’unité des Palestiniens.

Les travaux de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’OCI ont abouti à l’adoption d’une résolution concernant la récurrence du crime de profanation et d’autodafé d’exemplaires du Saint Coran et la publication d’une déclaration au sujet des agressions israéliennes contre la sainte Mosquée Al-Aqsa.