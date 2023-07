Tunisie – Fête du 25 juillet : Le ministère de l’Intérieur a sécurisé une manifestation et une marche dans des circonstances normales

Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans un communiqué que les unités de sécurité ont assuré ce matin, 25 juillet 2023, une manifestation devant le théâtre municipal Avenue Habib Bourguiba pour le compte du « Front de salut national » et une marche rue 09 avril à Tunis pour le « PDL», dans des conditions normales.

Le ministère de l’Intérieur a confirmé qu’il s’emploie à sécuriser tous les rassemblements, à maintenir la sécurité publique et à protéger les biens publics et privés dans le cadre de l’application de la loi et du plein respect des droits et libertés.