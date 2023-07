BEHIND THE MOUNTAINS : Le nouveau joyau du cinéma tunisien sélectionné à Venise

BEHIND THE MOUNTAINS

Félicitations pour cette grande nouvelle ! Le film “وراء الجبل” (BEHIND THE MOUNTAINS) de Ben Attia Mohamed sera présenté en première mondiale en sélection officielle Orizzonti à la 80ème édition de la Mostra del Cinema Venezia La Biennale di Venezia (Festival international du film de Venise). C’est une reconnaissance remarquable pour l’équipe et les acteurs exceptionnels, Majd Mastoura, Walid Bouchhioua (Ayda), Samer Bsharat, Selma Zghidi, Helmi Dridi, et Belghrek Wissem.

Le festival de Venise est l’un des événements cinématographiques les plus prestigieux au monde, et la sélection officielle Orizzonti met en avant des films novateurs et audacieux provenant du monde entier. La première mondiale de “BEHIND THE MOUNTAINS” à cette occasion est une opportunité extraordinaire pour le réalisateur Ben Attia Mohamed et toute l’équipe de présenter leur travail à un public international et à l’industrie cinématographique mondiale.

Voici l’annonce de la boite de production du film: