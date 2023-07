Une séance de travail tenue vendredi au palais du gouvernement à la Kasbah en présence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden a été consacrée au suivi du travail au sein du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

La séance a permis d’examiner les programmes d’autonomisation économique des jeunes et la promotion de l’initiative personnelle en plus de l’examen des moyens permettant de booster le rythme du financement de l’initiative collective dans le cadre des sociétés communautaires et des sociétés économiques sociales et solidaires, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

La réunion a porté également sur la structuration du travail indépendant (freelance), permettant aux jeunes de pratiquer des activités dans un cadre organisé et de présenter des services, aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, tout en bénéficiant d’une couverture sociale.

Bouden a dans ce cadre souligné l’impératif d’unifier les efforts des différents intervenants afin de faciliter les procédures administratives et assurer une digitalisation des services destinés aux investisseurs de façon à promouvoir les opportunités d’investissement.