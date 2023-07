Sidi Bouzid : Mécontentement des habitants face aux coupures répétitives de l’électricité

Les coupures fréquentes de l’électricité dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, depuis plus d’une semaine, ont suscité de nombreuses doléances et plaintes de la part des habitants de la région.

.

Dans des témoignages à l’Agence TAP, certains habitants des délégations de Souk Jedid, Sidi Bouzid-Est et Ouest, ainsi que de Regueb, Bir Lahfay et Sidi Ali Ben Aoun, ont affirmé que ces délestages électriques à réédition, ont provoqué de graves dégâts sur certaines plantations irrigués, outre la suspension forcée de l’irrigation des arbres fruitiers dont en particulier les oliviers.

Les dommages ont également concerné les appareils électroménagers des citoyens, en raison de l’interruption alternées du courant électrique, rendant nombre de ces appareils (Réfrigérateurs, téléviseurs, etc) inutilisables.

En réponse à cette situation, des groupes de citoyens mécontents ont bloqué récemment la route à Sabra dans la délégation de Regueb, à Menzel Bouzaine et à Souk Jedid, tandis que certains agriculteurs à Sidi Bouzid-Ouest, se sont rassemblés devant le siège du gouvernorat, réclamant la résolution de ce problème.

De son coté, le directeur régional de la Société Tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG) Mohamed Salah Briki a affirmé que les services de la STEG poursuivent les efforts afin de rétablir le courant électrique, faisant savoir que les travaux sont en cours pour remplacer le transformateur de puissance, en panne, au poste de Lassouda (Sidi Bouzid-EST).

A cet effet, des équipes de Tunis ont été convoqués en renfort, afin de pouvoir parachever les travaux dans les délais impartis, fixés pour cette semaine prochaine, a-t-il souligné.