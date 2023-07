Tunisie – Météo : Persistance du temps chaud

La vague de chaleur se poursuivra lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 Juillet 2023 particulièrement dans les régions du Nord, du Centre-Est et du Sud-ouest où la moyenne normale sera dépassée de 6 à 10 degrés.

Les températures maximales atteindront, mercredi 19 juillet, 48 degrés à Tozeur et Kébili, 47 degrés à Jendouba et 46 à Béja et Kairouan, a indiqué l’INM dans un bulletin de suivi publié lundi.

Elles varieront entre 40 et 44 degrés dans le reste des régions et oscilleront entre 36 et 40 degrés dans les cotes Est et sur les hauteurs.

L’INM prévoit une baisse relative des températures, jeudi 20 et vendredi 21 juillet, surtout dans les Cotes Est et le Nord-Ouest. Les températures reprendront leur tendance haussière dans la plupart des régions au cours du week-end prochain.