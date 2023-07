Monastir : Journée d’orientation universitaire destinée à 5 mille nouveaux étudiants

L’Université de Monastir a organisé, lundi, la journée régionale d’information de l’orientation universitaire au profit des lauréats du baccalauréat 2023, en présence des représentants de 16 établissements d’enseignements supérieur de Monastir et Mahdia.

Le président de l’université de Monastir, Kamel Charrada, a indiqué à la TAP, que cette Journée intervient dans le but d’apporter les informations nécessaires aux nouveaux bacheliers, afin qu’ils puissent effectuer le bon choix d’études, notant que l’université de Monastir accueillera près de cinq mille nouveaux étudiants lors de la prochaine rentrée universitaire.

L’université de Monastir compte 10 spécialités de formation, à savoir, les sciences médicales et pharmaceutiques, l’informatique et la communication, les sciences de l’ingénieur, l’économie et gestion, les sciences fondamentales, les métiers d’arts et de la mode, la biologie et la biotechnologie, les sciences de l’éducation, les langues et les sciences humaines, et les sciences paramédicales.