Tunisie – Météo : légère baisse des températures, demain vendredi 14 juillet 2023

L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une légère baisse des températures, demain vendredi 14 juillet, particulièrement dans les zones côtières du Nord.

Ces températures reprendront leur tendance haussière, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2023, dans la plupart des régions du Nord et du Centre Est où elles dépasseront la moyenne normale de 6 à 10 dégrés, annonce l’INM dans un bulletin de suivi.

L’INM a indiqué que les températures maximales atteindront, samedi, environ 46 degrés à La Manouba, Béja et Jendouba, 45 degrés à Tunis et Kairouan, 44 degrés à l’Ariana, Ben Arous, Bizerte et Siliana, et 43 degrés à Zaghouan, El Kef, Tozeur et Kebili.

Par ailleurs, les températures maximales oscilleront entre 35 et 42 degrés dans le reste des régions.

L’INM rappelle que la vague de chaleur se poursuivra aujourd’hui jeudi particulièrement dans les régions du Nord où les températures oscilleront entre 41 et 45 degrés sauf dans les régions du Nord-Ouest et le Cap Bon où elles varieront entre 31 et 35 degrés.

Les températures dans les régions du Centre et du Sud seront comprises entre 38 et 42 degrés et atteindront 35 degrés dans les zones côtières.