Tunisie – ARP : Dialogue avec le gouvernement sur la migration irrégulière

Réuni ce jeudi, le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple a décidé d’organiser des séances de dialogue à l’Hémicycle entre les élus du peuple et les membres du gouvernement.

Inscrites à l’ordre du jour de l’instance législative, ces séances plénières de ” dialogue ” seront organisées sous la présidence de Brahim Bouderbala, président du parlement, annonce le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans un communiqué.

Les séances de dialogue surviennent ” en réponse aux demandes pressantes et aux appels incessants liés à l’examen de la question de la migration irrégulière et de la situation des secteurs vitaux en relation directe avec les préoccupations des citoyens. “, lit-on de même source.

A ce titre, 51 questions écrites formulées par les députés seront adressées à la cheffe du gouvernement ainsi qu’à son équipe ministérielle.

La première séance plénière de dialogue aura lieu avec le ministre de l’Intérieur le mercredi 26 juillet. La deuxième sera avec le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le jeudi 27 juillet. La troisième et ultime séance étant prévue le vendredi 28 juillet avec le ministre du commerce et du développement des exportations.

Le bureau de l’ARP a saisi l’occasion pour fixer les modalités d’organisation des deux séances plénières de dialogue, respectivement avec les ministres de l’Equipement et de l’habitat, le lundi 17 juillet prochain et de la Jeunesse et des Sports le 24 juillet 2023.

Il était question de fixer le temps de prise de parole alloué à chaque député et d’examiner les questions liées au respect de l’ordre des séances.

Par ailleurs, le bureau du parlement a eu l’occasion d’examiner une proposition de loi n° 14/2023 relative à la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste, une initiative législative présentée par un groupe de 15 députés.

Dans ce contexte, le bureau a décidé de soumettre ce projet à la commission des droits et libertés pour examen et recommandation.

Un autre projet de loi non moins important a été à l’ordre du jour de la réunion de ce jeudi.

Il s’agit bien du projet de loi organique n° 11/2023 relative à la Cour constitutionnelle, présenté par un groupe de onze députés.

A ce titre, il a été convenu de poursuivre l’examen de ce projet lors d’une séance ultérieure avant de le soumettre, commenté et annoté, à la commission parlementaire concernée.