Tunisie – Météo : La vague de chaleur se poursuit

Le temps chaud se poursuit mercredi avec des températures maximales variant entre 39 et 46°C et apparition de vent de sirocco. Sur les côtes-est, les températures maximales seront comprises entre 34 et 38°C.

Un vent fort soufflera prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable et la vigilance est requise. La mer sera agitée à très agitée dans les golfes de Gabès et Hammamet.

le ciel sera généralement peu nuageux avec quelques cellules orageuses sur les hauteurs-ouest accompagnées de pluies éparses et possibilité de chute de grêles par endroits, l’après-midi.