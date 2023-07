Parti des Travailleurs : Le régime en place est en train de saper les acquis de la Révolution

Le Parti des Travailleurs a estimé dans sa déclaration finale publiée à l’issue de son 6e congrès que ” le régime unilatéral du président Kais Saied est en train de saper les acquis de la Révolution, citant en premier lieu les libertés “.

Le 6e congrès du parti a eu lieu du 7 au 9 juillet courant, à Tunis.

Le Parti des Travailleurs a dénoncé, mercredi, ce qu’il qualifie de “répression de l’opposition, la confiscation des libertés et la poursuite en justice des journalistes, activistes de la société civile, syndicalistes et politiques pour complot contre la sûreté de l’Etat sur la base du décret-loi n°54 “.

Il a estimé qu’il s’agit d’une volonté d’assujettir la justice et de prendre pour cible les partis politiques, les organisations et les syndicats afin de les diaboliser et les dissoudre par la suite.

S’agissant de la question migratoire, le congrès du Parti des Travailleurs a publié une ” motion contre le racisme ” et la violation de la dignité des subsahariens en Tunisie.

Selon cette motion, la solution à ce problème ” ne peut être que sociale, dans le respect total de la dignité des migrants et des pactes internationaux “.

Lors de ce 6e congrès, Hamma Hammami a été réélu secrétaire général.

Le comité directeur est désormais composé de Hamma Hammami, secrétaire général, Olfa Baazaoui, responsable de la formation et des médias, Ammar Amroussia, responsable des relations avec les partis politiques et la société civile, Adel Thabet, responsable de la migration et des relations extérieures et Chedli Maghraoui, responsable de la gestion et des finances.