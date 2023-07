Ooredoo et le Club Féminin de Carthage ; ensemble pour de nouveaux titres et consécrations

Après avoir décroché la Coupe de Tunisie de volleyball pour la septième fois de son histoire, ainsi qu’une remarquable troisième place lors du Championnat Africain des Clubs Champions de Volleyball féminin, Ooredoo est ravi d’annoncer la reconduite de son partenariat avec les championnes du Club Féminin de Carthage pour deux nouvelles années. Une collaboration qui promet de repousser encore plus loin les limites du succès sportif.

Ooredoo, leader des télécommunications en Tunisie et fervent défenseur du sport, accorde une importance toute particulière au soutien des sports féminins. Dans le cadre de son programme “Tounes T3ich”, l’entreprise réaffirme son engagement envers le développement durable du sport féminin.

En reconduisant cette collaboration fructueuse avec le Club Féminin de Carthage, Ooredoo affiche fièrement son rôle de partenaire actif au cours de cette saison exceptionnelle pour les athlètes de Carthage.

Ooredoo continuera à soutenir le club, ses joueuses et son comité directeur dirigé par le président Mohamed Saidane, dans toutes les compétitions à venir, nationales et continentales. Ensemble, le but est tout tracé, atteindre de nouveaux sommets sportifs et remporter encore plus de titres prestigieux.