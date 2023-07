Tunisie : Le PDL annonce l’organisation d’une marche de protestation

Le Parti destourien libre ( PDL) a annoncé, dans une déclaration publiée samedi, l’organisation d’une marche de protestation le 25 juillet en cours. La marche qui partira de l’avenue 9 avril vers le palais de la justice de Tunis intervient ” en protestation contre l’effondrement des principes de la République civique ainsi que des principes de liberté et de justice “, lit-on dans le texte de la déclaration.

Le parti a affirmé que cette marche a aussi pour but d’exprimer ” son refus catégorique de toute atteinte à la citoyenneté des Tunisiens et à l’indépendance de la magistrature “. Le parti organise la marche pour aussi protester contre la propagation de la corruption dans l’administration tunisienne, a-t-il affirmé condamnant l’incapacité des autorités concernées à sauver l’Economie et les finances publiques et à fournir les besoins de base des citoyens.

Le PDL a condamné, dans ce contexte le mutisme des autorités face aux violations commises par les réseaux criminels internationaux en Tunisie.

sur un autre plan le parti appelle les autorités à assurer la protection de sa présidente, de ses dirigeants et de ses sympathisants lors de la manifestation du 25 juillet, jour de célébration de la fête de la République.