Tunisie – Météo : Les températures se situeront, lundi, entre 36 et 41 degrés

Les températures se situeront, lundi, entre 36 et 41 degrés sur la plupart des régions.

Le ciel sera peu nuageux, lundi, au nord et au centre, et partiellement nuageux au sud du pays.

Des cellules orageuses seront attendues, l’après midi, sur les hauteurs, et seront accompagnées de pluies éparses, avec chute de grêles par endroits.

Les températures maximales se situeront entre 28 et 34 degrès dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 36 et 41 degrès au reste de régions. Elles atteindront 43 degrés à l’extrême sud avec des coups de sirocco.

Le vent soufflera modéré avec une vitesse ne dépassant pas les 40 km/h. La mer sera agitée au nord et peu agitée au niveau des cotes Est.