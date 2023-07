Mahdia : Une découverte majeure sur la nidification des tortues marines (photos)

Découverte d’un site important pour la nidification des tortues marines sur la plage de “Ghedhabna” dans le gouvernorat de Mahdia. Jusqu’à présent, 16 nids de tortues marines ont été recensés, dépassant ainsi le nombre de nids de tortues marines sur l’île de kuriat, ce qui confère à cette plage une grande importance, selon Ahmed Ghadira, président de l’association “Azrakna El Kabir”.

Le nombre de nids de tortues marines sur l’île de kuriat s’élève à cinq, tandis que l’association n’a pas pu effectuer un suivi scientifique sur le terrain de la nidification sur l’île de kuriat en raison de l’absence des autorisations légales.

Le premier nid de la tortue marine à grosse tête a été découvert le 27 mai 2023 sur la plage de “Ghedhabna”, et l’éclosion de ce nid est prévue entre le 17 et le 20 juillet 2023, selon la chercheuse universitaire et responsable du Centre des tortues marines de l’Institut national des sciences et technologies de la mer, branche de Monastir. On s’attend à ce que ce nombre atteigne 20 nids.

L’équipe scientifique espère que les pêcheurs éloigneront leurs filets de la plage pendant la période d’éclosion pour assurer la sécurité des tortues marines, qui jouent un rôle important dans l’équilibre écologique. l’importance de ce site est qu’il encore naturel et se distingue par l’absence d’éclairage public ou de structures telles que des habitations, des cafés et des restaurants.

Ce site important pourrait constituer une percée qualitative dans la région de “Ghedhabna” en tant que destination écologique pour la sensibilisation environnementale, la protection des tortues marines et des plages, en particulier pour les élèves et les vacanciers, ainsi qu’une destination pour le tourisme écologique, à l’instar de l’île de kuriat.

Voici un post Facebook publié par la page Notre Grand Bleu sur la découverte du 16ème nid et les autres nids :