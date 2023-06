Ligue 1 (14e et dernière journée play-off) : Résultats complets

Résultats complets de la 14e et dernière journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputée vendredi:

Vendredi 30 juin:

A Monastir:

US Monastir 1 Mohamed Amine Bouziane 39′

CS Sfaxien 1 Achraf Habbassi 66′ (SP)

A Sousse:

ES Sahel 5 Oussema Abid 3′, Yassine Chammakhi 18′ et 82′, Youssef Abdelli 28′ et 38′

O Béja 0

A Radès:

C Africain 2 Ali Amri 86′, Mehdi Ouedhrefi 106′

US Ben Guerdane 1 Bechir Ghariani 104′

A Tataouine:

US Tataouine 1 Makhmouth Diallo 54′

Espérance ST 6 Yassine Meriah (SP-23′, 31′ et 45′), Mohamed Ali Ben Hammouda 51′, Zied Berrima 60′ et Sabir Bougrine 67′

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 34 14 9 4 1 19 3 +16

2. Espérance ST 28 14 7 3 4 20 10 +10

3. C. Africain 27 14 7 5 2 17 9 +8

4. US Monastir 26 14 6 4 4 23 14 +9

5. US Ben Guerdane 21 14 5 3 6 18 16 +2

6. CS Sfaxien 18 14 4 5 5 12 10 +2

7. O. Béja 16 14 4 2 8 9 20 -11

8. US Tataouine 4 14 0 2 12 6 42 -36