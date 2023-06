Hausse de plus de 29% du nombre de décès sur les routes en Tunisie

Le nombre de décès sur les routes en Tunisie a augmenté de plus de 29%, du 1er janvier au 26 juin 2023, par rapport à la même période de 2022.

Selon les statistiques de l’observatoire national de la sécurité routière (ONSR) le nombre de décès dans les accidents de la route a atteint 548 contre 422 au cours de la même période de 2022.

Le nombre d’accidents a enregistré une baisse de 6,5% avec 2546 accidents contre 2723 à la même période de 2022.

Le manque d’attention a été la principale cause des accidents en Tunisie (42%), suivi de la vitesse (plus de 15%), du non-respect de la priorité (plus de 8%) et de l’omission de la voie droite (plus de 6%).

Le non-respect des panneaux de signalisation, la conduite en état d’ivresse, le dépassement interdit et le chevauchement des voix et l’intrusion figurent parmi les causses essentielles des accidents de la route en Tunisie.