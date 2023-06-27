Aid Al Adha 2023 : Faites vos voeux par SMS et en langue Arabe

Quelques exemples de voeux de l’Aïd Al Adha en langue arabe.
لبيك اللهم مالبيك…. جعلكم الله من أهل هذا النداء وألبسكم التقوى رداءوعافاكم من البلاء وزينكم بالنور والبهاء وجعلكم في العيد من السعداء وكل عام وأنتم بخير
ندعوا الله عزو جل ان يعيد عليكم و على ذويكم عيدالاضحى المبارك بالخير و اليمن والبركات….عيد سعيد و عمر مديد
بمناسبة عيد الاضحى المبارك رزقكم الله انتم و عائلتكم الكريمة الصحة والعافية مع مزيد التألق والنجاح وكل عام و أنتم بخير
إن شاء الله عيد أضحى مبروك. أعاده الله عليك وعلى أسرتك باليمن والبركة وكل عام وانتم بخير.
اللهم اجعل أحبتي يوم عرفه من عتقاء النار…
ويوم النحر من أوليائك الفائزين الأبرار…
وفي أيام التشريق من عبادك الأخيار…
وفي الفردوس برفقة نبيك وصحبه الأطهار…
وعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير..
عيد سعيد أعاده الله عليكم و علي ذويكم باليمن و البركه و كل عام و أنتم بخير
كل عام انت والأسرة بأحسن حال
عيد سعيد وعمر مديد وكل عام وأنتم بخير