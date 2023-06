Ligue 1 (13e journée play-off) : l’USMo bat l’O Béja et s’empare de la 2e place

L’Union sportive monsatirienne s’est imposée devant son hôte l’Olympique de Béja 3-1 en match avancé de la 13e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé lundi au stade 15 octobre de Bizerte.

Haykel Chikhaoui a inscrit un doublé pour les ussémistes à la 45 et 74e. Son coéquipiers Youssoufo Oumarou avait doublé la mise à la 55e.

Le seul but des béjois a été signé Glody Kilangalanga à la 65e.

A la faveur de ce succès, l’US Monastir se hisse au 2e rang avec 25 points, tandis que le capital points des cigognes se figent à hauteur de 16 points à la 6e place.

Lundi 26 juin:

A Bizerte:

O Béja 1 Glody Kilangalanga 65′

US Monastir 3 Haykeul Chikhaoui 45′ et 74′, Youssouf Oumarou 55′

Reste à jouer

Mardi 27 juin:

A Radès:

Espérance ST – CA

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES Sahel

A Sfax:

CS Sfaxien – US Tataouine

Classement avant la 13e journée play-off:

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 30 12 8 3 1 14 3 +11

2. US Monastir 25 13 6 3 4 22 13 +9

3. Espérance ST 24 12 6 2 4 14 9 +5

4. C. Africain 23 12 6 4 2 15 8 +7

5. US Ben Guerdane 20 12 5 2 5 17 14 +3

6. O. Béja 16 13 4 2 7 9 15 -6

7. CS Sfaxien 14 12 3 4 5 7 9 -2

8. US Tataouine 4 12 0 2 10 5 32 -27