Les températures se situeront, cette nuit, entre 21 et 25 degrés au nord, sur les hauteurs et les régions côtières, et entre 25 et 29 degrés au reste de régions. Elles atteindront 33 degrés à El Borma et Borj El Khadhra, selon le bulletin de de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera dégagé, et le vent soufflera fort près des côtes et au sud, où il sera accompagné de phénomènes de sable. la mer sera agitée à très agitée au nord et aux côtes-est du pays.