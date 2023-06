Tunisie : Démarrage des travaux du Salon des métiers de santé

Les travaux de la première édition du Salon des métiers de santé ont démarré ce matin à la Cité des Sciences à Tunis et se poursuivront jusqu’à demain.

Organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec l’Institut des métiers de santé, les ministères de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, le salon est une opportunité d’échanges entre les diplômés des facultés de médecine, des écoles des sciences et techniques de la santé et les professionnels de la santé des secteurs public et privé.

Selon un communiqué publié par le ministère de la santé, l’objectif de cet évènement est de promouvoir l’échange des connaissances, de renforcer les compétences et de mettre en lumière les métiers de santé en Tunisie.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture des travaux organisée mardi, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a souligné l’importance de l’investissement dans la formation médicale et paramédicale, afin de faire de la Tunisie un pôle de formation international.

Il a également souligné l’importance d’adapter la formation dans les professions médicales et paramédicales aux nouvelles exigences et aux besoins de santé imposés par l’évolution des soins de santé et les progrès technologiques dans les sciences médicales et la santé.

Il a, à cette occasion, rappelé que la Tunisie compte plusieurs facultés et instituts supérieurs de formation des cadres médicaux et paramédicaux et ce, dans différentes spécialités et dans plusieurs régions du pays.

Le ministre a, aussi, mis l’accent sur l’importance du partenariat entre les secteurs public et privé pour promouvoir les services de santé et la formation des professionnels de la santé.

A noter que le Salon des métiers de santé réunit des experts et des professionnels de la santé de Tunisie et de l’étranger des secteurs public et privé.