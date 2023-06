Un immeuble du Ve arrondissement de Paris a été effondré ce mercredi 21 juin 2023. Au moins sept personnes ont été gravement blessées et se trouvaient en “urgence absolue”, et neuf autres plus légèrement atteintes dans l’incendie et l’effondrement.

Selon la préfecture de Paris, 230 pompiers se sont dépêchés sur place ainsi que 9 médecins.