Tunisie : L’association Intersection appelle à la mobilisation pour la garantie des droits des réfugiés

A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année, l’association “Intersection for Rights and Freedoms” (Intersection pour les droits et les libertés) a appelé mardi à la mobilisation pour garantir les droits des réfugiés et leur fournir le soutien nécessaire et ce, à travers les actions diplomatiques, la coopération internationale et à la garantie des opportunités et des ressources.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’association estime que la célébration de la Journée mondiale des réfugiés est une occasion de rappeler les défis auxquels les réfugiés sont confrontés dans le monde entier, de mettre en lumière leurs droits et leurs besoins, et d’exprimer la solidarité avec des millions de personnes contraintes de quitter leur pays à la recherche de sécurité et de protection.

” De nombreuses familles et individus se trouvent dans des conditions difficiles après avoir fui les conflits armés, la persécution, la dictature et la pauvreté “, précise le communiqué ajoutant que les réfugiés sont privés de leur patrie et sont à la recherche d’opportunités d’éducation et de travail.

L’association appelle à s’engager dans la promotion et le soutien des efforts importants menés par les organisations humanitaires, les organismes d’aide et les communautés locales afin de fournir des conditions propices aux réfugiés pour commencer une nouvelle vie dans la dignité et en sécurité.

L’association a affirmé que le renforcement de la sensibilisation et de la communication constituent les aspects les plus importants de la Journée mondiale des réfugiés.