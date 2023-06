La Croatie, vice-championne du monde (2018) et deux fois troisième (1998 et 2022) sera en quête d’un premier trophée avant sa demi-finale de Ligue des nations contre les Pays-Bas, mercredi (20h45) à Rotterdam.

“Nous avons deux médailles (mondiales) de bronze (1998, 2022), nous avons l’argent (2018), et ce serait bien de décrocher l’or”, estime le milieu de l’Atalanta Bergame, Mario Pasalic.

Il s’agit d’une chance historique pour Pasalic qui déclare que “la qualification pour le Final Four est déjà un succès. Mais puisque nous y sommes, on va essayer de décrocher ce trophée”, a-t-il insisté.

Le sélectionneur Zlatko Dalic, finaliste du Mondial russe contre la France (4-2) et troisième au Qatar abonde dans la même sens: ” Ce serait vraiment beau de remporter ce tournoi dans l’histoire croate”.

La Croatie et ses quelque 4 millions d’habitants, est un pays lové sur la côte adriatique qui présente un magnifique palmarès dans les sports collectifs : deux médailles d’or olympique et un Championnat du monde au handball, un argent et deux bronzes mondiaux au basket, trois fois vice-champion d’Europe de volley féminin ou encore deux Coupes Davis.

Le football roi attend un titre depuis la Coupe des villes de foire 1967 remportée par le Dinamo Zagreb, du temps de la Yougoslavie.

Dalic assure déjà comme Pasalic que “la qualification parmi les quatre meilleures équipes est déjà une grande victoire”.

“Nous n’avons aucune pression ni impératif. Mais nous souhaitons remporter le titre. Deux matches difficiles sont devant nous, contre des adversaires de grande qualité”, ajoute le technicien.

Les Pays-Bas sont “l’adversaire le plus difficile possible. Nous jouons chez eux, contre une équipe qui veut retrouver le sommet du football européen et mondial”, prévient Dalic, “mais nous ne devons pas avoir peur”.

Certes, en juin, “les joueurs sont fatigués à la fin de la saison”, admet le sélectionneur, “mais je suis sûr qu’ils ont de l’énergie et de la motivation pour encore deux matches”.

“Nous sommes conscients de notre force”, confirme l’attaquant de Hoffenheim Andrej Kramaric. “Nous avons confirmé au cours des quelques cinq ou six dernières années. Si on arrive à être au même niveau, vous pouvez vous attendre à de belles choses de notre part”.

Seul Mateo Kovacic tempère un peu l’ambiance : “J’ai l’impression que les gens pensent que nous allons remporter ça facilement, mais nous jouons

contre les équipes du top niveau”, met en garde le milieu de Chelsea.

D’autant que l’équipe au Damier est privée de son meilleur défenseur, Josko Gvardiol, blessé, et d’un de ses attaquants, Marko Livaja, qui a renoncé après un accrochage avec des supporters.

“Je suis particulièrement désolé de ce qui s’est passé”, a réagi Dalic. “Le comportement inacceptable de quelques individus fait que nous avons perdu un joueur important pour ce tournoi”.

“Marko reste dans nos projets pour la suite”, conclut le coach, “et nos objectifs dans cette phase finale de la Ligue des nations restent aussi les mêmes”. Remporter enfin un trophée.