La sélection nationale tunisienne de football a poursuivi ce lundi son stage de préparation en prévision de la confrontation avec la Guinée équatoriale samedi prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire et de sa rencontre amicale avec l’Algérie mardi 20 juin à Annaba.

La séance d’entraînement de ce lundi effectuée sur la pelouse de l’annexe du stade de Radès a vu la participation de 23 joueurs.

S’exprimant peu avant la séance, le sélectionneur nationale, Jalel Kadri a fait savoir que “la préparation pour le match contre la Guinée équatoriale était surtout une préparation mentale des joueurs eu égard à cette période synonyme de fin de saison, d’où la nécessité de faire appel à la concentration et au sérieux du groupe malgré la différence du degrés de promptitude et de forme chez les uns et les autres”.

“Les changements apportés à l’effectif de la sélection à l’occasion de ce stage offriront l’occasion aux nouveaux venus d’intégrer les aigles de Carthage et de faire montre de leur talent sous les couleurs du maillot national”, a dit Kadri.

De son côté, pour sa première sélection, Hamdi Laabidi a déclaré que sa convocation était le fruit de ses efforts et de sa persévérance et que la responsabilité qui lui incombe est double désormais notamment avec la première mission à négocier face à la Guinée équatoriale, malgré une qualification déjà en poche.

Pour sa part, Heykel Chikhaoui a assuré que ” la sélection livrera sa meilleure prestation face à la Guinée et l’Algérie malgré la qualité des adversaires”, faisant remarquer que l’expérience alliée à l’ambition sont à même de porter à bien la mission de la sélection.

Montassar Talbi, quant à lui, a indiqué que “la sélection nationale sera appelée lors des deux prochains matchs à confirmé sa bonne forme et ses bonnes prestations après la série de résultats positifs” et qu’il œuvrera de son côté à terminer sa saison sur un bonne note et avec la même détermination avant de songer aux offres et à son avenir.

A noter que les aigles de Carthage mettront le cap sur Malabo Jeudi prochain à bord d’un vol spécial.