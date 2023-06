Mall Of Sfax organise deux journées de recrutement

« Mall of Sfax », avec plus de 130 magasins, un hypermarché, des équipements de loisirs et des pôles de restauration, ce centre d’exception dispose d’atouts solides pour séduire une clientèle régionale à la recherche d’une expérience de shopping d’excellence.

“Mall of Sfax” et “KeeJob” organisent les journées de recrutement, 2000 postes à prévoir, et ce le 14 et 15 juin au Palais des Congrès Sakiet Ezzit- Sfax.

Pour plus informations, veuillez s’inscrire à ce lien https://inscrit-event.keejob.com/register/268fc950-6aa7-4c8f-b05f-1f45982402b3/