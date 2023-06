Violence dans les stades : Vers la mise en oeuvre des billets électroniques à partir de la saison prochaine

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a annoncé, vendredi, le lancement des procédures pratiques pour activer le système de billetterie électronique permettant l’accès aux espaces sportifs, et qui devrait entrer en vigueur à partir de la saison prochaine, ainsi que le début de la formation des comités des supporters pour encadrer le public sportif.

Cette annonce est intervenue lors d’une séance de travail, présidée vendredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a affirmé à cette occasion que la mise en œuvre de la billetterie électronique est devenue une nécessité urgente et l’une des principales priorités du ministère face à la multiplication des actes de la violence à l’intérieur des enceintes sportives et les graves événements survenus au cours de cette saison.

Il a précisé à ce propos qu’une commission mixte sera créée à cet effet par le ministère de la Jeunesse et des Sports et tous les ministères et structures concernés pour établir une identité sportive numérique pour tous les supporters qui permettrait d’identifier facilement les auteurs de ces actes de violence et de réduire ce phénomène devenu une menace pour la scène sportive tunisienne.

La réunion vient en application des recommandations du Colloque national sur la lutte contre la violence et le vandalisme dans les espaces sportifs, organisé en septembre dernier, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et de nombreux acteurs sportifs, et face à la montée de la violence dans les stades et les évènements survenus récemment.