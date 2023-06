DIRECT SPORT – Football : liste des joueurs retenus contre la Guinée Euqatoriale et l’Algérie

Le sélectionneur national Jalel Kadri a annoncé la liste des joueurs retenus en prévision des deux prochaines rencontres des aigles de Carthage, le 17 juin contre la Guinée Equatoriale, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, et le match amical face à l’Algérie le 20 juin.

Lors d’un point de presse, tenu vendredi, au siège de la Fédération Tunisienne de Football, Kadri a précisé que les joueurs retenus faisaient partie de la liste élargie de la sélection tunisienne et qu’ils ont été sélectionnés pour leurs performances avec leurs clubs et avec le onze national juniors, à l’image de Oussama Bouguerra (Olympique de Béja), Mohamed Dhaoui (Al Ahly d’Egypte) et Dreis Arfaoui (Deinze/Belgique).

Il a ajouté que la Tunisie qui a déjà assuré sa qualification à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, abordera ses deux prochains matches face à la Guinée Equatoriale et l’Algérie, avec le même esptit de vainqueur, pour défendre sa réputation et améliorer son classement FIFA.

Le coach national a reconnu, par ailleurs, que cette période sera difficile pour certains joueurs qui n’ont pas encore achevé leurs engagements avec leurs clubs que ce soit dans les championnats européens ou en Ligue 1 du football professionnel.

Il a souligné que le staff technique a préféré ne pas faire apppel à quelques joueurs cadres à l’image de Elyès Sekhiri et Ali Maaloul, afin de leur donner du temps de repos après la grande prestation physique et le rythme marathonien des matches qu’il ont subi que ce soit en championnat allemand ou en Ligue des champions d’Afrique.

Kadri affirme, d’autre part, qu’il suit de très près l’évolution des joueurs et leurs performances régulières au sein de leurs équipes, assurant que 95% de l’ossature de la liste définitive des Aigles de Carthage, sera déterminée en septembre prochain. Il a, à ce propos, ajouté que la porte de la sélection nationale reste ouverte à tous les joueurs, même ceux qui n’ont pas pris part aux précédents stages et rencontres du onze national, à l’image de Seiefddine Khaoui et Ismail Gharbi.

Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Aymen Dahmène, Bechir Ben Said, Mouez Hassan, Dries Arfaoui.

Défenseurs : Alaa Ghram, Mortadha Ben Ouannes, Oussema Haddadi, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Yann Valery, Ali Abdi, Wajdi Kechrida, Mohamed Drager.

Milieux : Oussema Abid, Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane, Aissa Laidouni,

Firas Belarbi, Haykel Chikhaoui, Hannibal Mejbri.

Attaquants : Oussema Bouguerra, Mohamed Dhaoui, Hamdi Laabidi, Issam Jebali,

Haythem Jouini, Elyès Achouri.