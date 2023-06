Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé, mercredi, la présidence de la République et la présidence du gouvernement à engager un dialogue sérieux avec les différents représentants de la profession dans l’objectif de “mettre fin aux poursuites judiciaires et aux atteintes au droit des salariés du secteur”.

Pour le syndicat, le pouvoir en place multiplie les procès d’opinion contre les journalistes, activistes, syndicalistes, blogueurs et avocats, dans le but de restreindre les libertés d’opinion et d’expression.

Le syndicat réclame, dans ce sens, l’abrogation du décret-loi 54 et la cessation des poursuites judiciaires et des intimidations contre les citoyens, lit-on dans une déclaration du SNJT.

Le syndicat des journalistes déclare, en outre, s’opposer à la politique de certains médias privés, basée sur les licenciements abusifs et la violation des droits des salariés. Il appelle les parties concernées à protéger les droits des salariés.

Il invite, également, la cheffe du gouvernement à publier la convention-cadre des journalistes dans le Journal officiel de la République tunisienne, notamment après les jugements définitifs obligeant le gouvernement à la publier au JORT.

Le syndicat insiste sur la nécessité de garantir tous les droits des journalistes et des employés de la Radio “Shems FM” et de leur verser leurs salaires qu’ils n’ont pas perçus et ce pour le troisième mois consécutif.