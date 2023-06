Tunisie – Météo : Pluies éparses et locales sur les zones côtières

Quelques pluies éparses et locales sont attendues sur les zones côtières. Ces pluies seront temporairement orageuses, le matin. Le temps sera clair sur le reste des régions, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera fort près des côtes et sur le sud, où il sera accompagné de phénomènes de sable et la vigilance est requise pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à houleuse.

Les températures maximales seront comprises entre 21 et 26 degrés dans les zones côtières et les hauteurs et entre 27 et 33 dans le reste des régions.