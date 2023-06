Tunisie : Ibrahim Bouderbala dénonce le maintien de la décision de rétention des notes

Le président de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala a estimé mardi que la décision de la rétention des notes est une sorte de prise en otage des élèves. Intervenant lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la fin de l’année universitaire à l’institut supérieur de l’histoire de la Tunisie contemporaine, Bouderbala a affirmé que les élèves sont les victimes des pratiques visant la satisfaction de certaines demandes.

Il a toutefois souligné la légitimité des revendications mais, a-t-il précisé, sans exploiter les élèves durant l’année scolaire. Bouderbala a appelé les différents intervenants à opter pour la sagesse et le sens de la responsabilité afin de préserver l’intérêt suprême de l’Etat. Le président du parlement a également souligné l’importance de conjuguer les efforts pour sauver le pays affirmant l’impératif d’introduire les réformes nécessaires dans le secteur de l’éducation ainsi que dans les autres secteurs dont celui du transport et de la santé publique.

La décision de la rétention des notes a été, en effet, annulée pour les élèves du secondaire et des collégiens après un accord conclu le 23 mai dernier entre le ministère de l’éducation et la fédération générale de l’enseignement secondaire. Mais la décision de la rétention des notes est toujours maintenue pour les élèves du cycle primaire à cause de l’absence d’un accord entre l’autorité de tutelle et la fédération générale de l’enseignement de base.