Le technicien australo-grec Ange Postecoglou est devenu le nouvel entraîneur de Tottenham pour un contrat de quatre ans, a annoncé le club pensionnaire de Premier league anglaise de football mardi.

“Il va apporter une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif. Il a de solides antécédents en matière de développement de joueurs et comprend l’importance de l’académie des jeunes et tout ce qui compte pour notre club. Nous sommes ravis qu’Ange nous rejoigne alors que nous nous préparons pour la saison à venir”, a déclaré le président des “Spurs” Daniel Levy.

L’entraîneur de 57 ans, qui a remporté le triplé avec le Celtic cette saison (Coupe-championnat-Coupe de la Ligue), rejoindra officiellement son nouveau club le 1er juillet.

L’Australo-Grec remplace l’Italien Antonio Conte, qui a quitté le club par “consentement mutuel” à la fin mars. Conte avait d’abord été remplacé par son premier adjoint Cristian Stellini avant que Ryan Mason prenne l’intérim jusqu’en fin de saison.

Dans leur quête d’un nouveau technicien, les “Spurs” ont tenté d’engager le manageur de Feyenoord Arne Slot et l’ex entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, sans succès, avant de jeter leur dévolu sur Postecoglou. Ce dernier est devenu populaire auprès des fans du Celtic, non seulement pour avoir redonné du succès aux “Hoops” mais aussi pour avoir mis en place un style de jeu offensif.

Sa mission primordiale consistera à placer durablement Tottenham dans le top 4, qu’ils tutoyaient au moment du départ de Conte avant de dégringoler pour in fine manquer la qualification européenne.

Le club a terminé la saison à la 8e place avec 60 points, échouant à se qualifier pour l’une des trois compétitions européennes.