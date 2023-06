Tunisie – Météo : Pluies éparses et orageuses attendues ce soir dans ces régions

Des pluies éparses et orageuses continueront encore à s’abattre, lundi soir, sur le nord et les régions de l’est du pays, indique l’Institut National de Métérologie (INM).Des éclaircies sont prévues ailleurs. Les températures oscilleront entre 19°c et 25°c et atteindront 17° dans les hauteurs.

Elles atteindront 29°c à Borj El Kahdra.

Les vents souffleront forts près des côtes de l’est et dans le sud, ce qui requiert de la vigilance.La mer sera agitée à très agitée dans l’est et le nord du pays.Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de pêche et de navigation.