L’organisation I Watch a pressé la Cour des comptes à rattraper le retard pris dans la publication de ses rapports pour permettre au citoyen de savoir où son argent public a été dépensé et comment ses institutions publiques sont gérées.

Dans une déclaration publiée lundi intitulée : ” La Cour des comptes : deux ans de blackout “, l’organisation a appelé les autorités officielles à pourvoir à la vacance à la présidence de cette cour et à lui désigner un premier président afin ” d’assurer la bonne marche et la continuité de l’autorité suprême de la justice financière “.

Citée dans la déclaration, l’organisation a souligné que depuis la parution de son dernier rapport annuel couvrant ses actes de contrôle durant l’année judiciaire 2018-2019, la cour s’est abstenue de publier ses travaux et actes pour les années 2020 et 2021, rappelant que ce n’est pas la première fois que la Cour s’abstienne de rendre public son rapport annuel en temps opportun.

En exemple, les rapports annuels couvrant les années 2013, 2015, 2019 et 2020, cite l’organisation qui ajoute que la Cour des comptes n’a publié que 6 rapports annuels durant la période allant de 2012 à 2022.

Toujours selon la même déclaration, I Watch estime la Cour des comptes, en empruntant la voie du blackout et du refus de publier régulièrement ses rapports annuels, commet une violation flagrante des principes fondamentaux de l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI), dont notamment, le respect des délais de publication des rapports d’audit et de contrôle, un des piliers de la redevabilité publique et de la transparence.

L’organisation a par ailleurs indiqué que le 32e rapport de la Cour des comptes remis au Président de la République le 4 février 2021 a été le dernier en date avant le 25 juillet 2021, mettant l’accent en contrepartie sur importance que revêt le 33e rapport de la cour (non encore publié).

Celui-ci devrait, selon la même déclaration, couvrir des missions de contrôle ” sensibles “, dont notamment, celles liées au compte national de prévention contre la pandémie du COVID-19, appelé aussi Fonds 1818, le rapport d’audit sur la gestion administrative et financière de l’instance nationale de lutte contre la corruption et un rapport spécifique sur le cadre institutionnel de la lutte contre la corruption pour la période entre 2014 et 2020.