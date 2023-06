L’heure du changement semble avoir sonné à la Casa Blanca. Avec des départs en cascade (Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Daz et Eden Hazard), annoncés dimanche à quelques heures du dernier match de la saison face à l’Athletic Bilbao, le Real Madrid se prépare à une mue qu’il n’avait plus connue depuis des années.

La grande annonce du week-end a été, sans doute, le départ de KB9. Alors que son renouvellement était acquis après son Ballon d’Or de l’année dernière, il a finalement décidé de chercher d’autres défis loin de la capitale espagnole. Et ce qui n’était qu’une rumeur ces derniers jours est devenu une réalité : Karim Benzema, le joueur le plus titré de l’histoire des merengues avec Marcelo (25 sacres), quitte le club après 14 saisons.

Avec ce scénario, les seuls attaquants sous contrat pour la saison prochaine, sous les ordres de Carlo Ancelotti, sont Rodrygo Goes et Vinicius Junior. Une situation qui obligera le club, présidé par Florentino Pérez, à s’activer lors de ce mercato, pour assurer une transition fluide, avec un regard toujours fixé vers les titres.

En effet, depuis l’élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City, les spéculations sur la composition de l’équipe pour la saison prochaine vont bon train. Mais, le cas Benzema semble avoir poussé le club à revoir ses plans.

L’actuelle équipe du Real Madrid peut se targuer d’avoir marqué l’histoire du football européen et mondial, des joueurs ayant réussi à remporter cinq Ligues des champions et à marquer une ère en Europe.

Toutefois, le poids de l’âge commence à peser sur nombre d’entre eux et ce ne sont plus seulement les supporters qui exigent un changement profond. C’est la position aussi de Carlo Ancelotti, qui a confirmé que le club envisageait des mouvements cet été.

“Nous recherchons un attaquant capable de marquer des buts et de bien s’intégrer au sein de notre équipe. Un profil qui peut jouer avec Vinicius et Rodrygo, qui doivent jouer un rôle plus important. Un profil qui joue bien au football comme l’a fait Karim. Je pense qu’il est clair qu’aujourd’hui quatre attaquants partent et que nous devons faire un effort et nous allons le faire, sans précipitation parce qu’il y a du temps”, a lancé le coach italien lors de la dernière conférence de presse d’après-match.

Le départ de l’international français, en plus de Marco Asensio et Mariano, en fin de contrats, et d’Eden Hazard, invisible au Santiago Bernabeu depuis 4 ans, bouleverse complètement le planning du Real Madrid, qui comptait sur les buts de Benzema et Asensio pour la saison prochaine, avant de tenter une troisième fois de faire signer Kylian Mbappé en 2024.

A l’heure actuelle, seuls quatorze joueurs sont assurés d’avoir un casier pour la saison prochaine à Valdebebas : Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger, Lucas V?zquez, Fran Garc?a, Camavinga, Kroos, Modric, Tchouameni, Valverde, Rodrygo et Vinicius.

Ainsi, la régénération de l’équipe est devenue une tâche qui va bien au-delà d’une recrue importante, comme celle du milieu anglais Jude Bellingham. Le club doit maintenant recruter pour couvrir toutes les lignes et, dans certains cas, les doubler voire les tripler.

Les Madrilènes sont désormais dans l’obligation de s’emparer les services d’un attaquant de classe mondiale cet été. Harry Kane, le capitaine de Tottenham et de la sélection anglaise, est, semble-t-il, le candidat désigné. L’été s’annonce chaud et passionnant à Madrid.