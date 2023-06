Temps brumeux le matin puis partiellement nuageux, avec des passages parfois abondants et accompagnés de pluies orageuses sur le nord, le centre et le sud.

Chute de grêle sur quelques régions.

Vent du secteur Est de faible à modéré de 15 à 30 Km/h.

Mer peu agitée sur le golfe de Gabès.

Températures comprises entre 17 et 23 degrés sur le nord et le centre et entre 25 et 31 degrés sur le sud et peuvent atteindre les 33 degrés sur l’extrême sud.