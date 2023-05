Voici les déclarations des joueurs, à l’issue de la finale de la coupe de Tunisie 2022-2023, remportée dimanche à Radès par l’Olympique de Béja 1-0.

Jamel Khecharem (O. Béja): “C’était une victoire méritée acquise au bout d’une finale difficile que nous avons su bien négocier de bout en bout. Nous sommes parvenu à gérer l’ensemble des phases de la partie notamment les passages forts par lesquels est passé l’adversaire. Je remercie et félicite mes joueurs pour le sérieux et la détermination dont ils ont fait part aujourd’hui face à une espérance blessée après son élimination de la ligue des champions dAfrique et pour qui la coupe figure parmi les objectifs de la saison. Le fait d’avoir disputer tous les matchs de coupe en déplacement confère à cette coupe un goût spécial. J’espère que ce sacre sera le début d’une nouvelle aire glorieuse pour l’Olympique”.

Achref Krir (gardien de but o. Béja): “Nous étions confiance pendant tout le parcours en coupe et nous avons surtout cru en notre capacité à aller loin dans la compétition. Tout au long de notre parcours, nous avons fait tomber les grands clubs pour offrir enfin cette coupe à tous nos supporters bejois dont le soutien a été indéfectible cette saison”.

Oussama Bouguerra (joueur O. Béja): “Notre parcours en coupe était laborieux et le fait de jouer cette finale n’est pas le

fruit du hasard. A force d’abnégation et dep persévérance, notre objectif est désormais atteint au grand bonheur de nos supporters. Je leur ai promis la coupe et grâce à Dieu mon but aujourd’hui nous a valu le sacre”.

Malek Chouikh (joueur O. beja): “Nous avons bataillé très sur pour arriver jusqu’à cet très finale et quel bonheur que d’être enfin sacré devant le club le plus titré dans la compétition. Maintenant il va falloir fêter ce titre comme il se doit avant de se focaliser de nouveau sur le championnat”.

Skander Chihi (joueur O. Beja): “aujourd’hui c’était le match de la confirmation et de la consécration depuis notre première confrontation en coupe face à l’AS Hammamet. Nous avons bien préparé notre finale. Nous n’étions pas sous pression ni pressés de manquer, mais avons plutôt privilégié le jeu intelligent et la patience pour saisir l’opportunité quand elle viendra. Je remercie mes coéquipiers pour leur match héroïque”.