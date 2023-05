Tunisie : La consultation nationale sur la réforme de l’enseignement sera disponible en ligne

La consultation nationale sur la réforme de l’enseignement sera disponible en ligne à partir du mois de juin prochain et ce, après la fin de la session principale de l’examen du baccalauréat 2023, a fait savoir samedi, Mohamed Ali Boughdiri, ministre de l’éducation.

Dans son allocution prononcée lors du 1er forum de réflexion sur l’éducation organisé à Tunis à l’initiative de l’association tunisienne de la qualité de l’enseignement en partenariat avec le centre d’études et de recherches économiques et sociales, le ministre a signalé que la consultation concernera tous les niveaux d’études du préscolaire à l’enseignement supérieur.

Elle portera, en premier lieu, sur l’identification des problèmes ayant abouti à la baisse du niveau et au décrochage scolaire de 100 mille élèves par an, a fait savoir le ministre.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur l’importance de lutter contre le décrochage scolaire qui a des répercussions négatives catastrophiques comme l’extrémisme, la migration irrégulière et autres comportements à risques.

De son côté, Mounira Youssef, conseillère en information et en orientation scolaire et universitaire a souligné que la gouvernance du système éducatif nécessite l’implication de toutes les parties concernées mettant l’accent sur la nécessité de partager les informations et de garantir le principe de la transparence pour un meilleur rendement.

Pour sa part, Slim Kacem, président de l’association tunisienne de la qualité de l’enseignement a appelé à l’élaboration d’un pacte éducatif national qui garantisse la continuité du service éducatif outre la révision des parcours d’enseignement et de formation et la garantie de la bonne gouvernance et de la transparence.