La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) relèvera le défi de sortir victorieux de sa confrontation avec l’Uruguay demain dimanche pour le compte de la Troisième journée du premier tour (Groupe F) du mondial de la catégorie qui se déroule en Argentine.

Il s’agit pour les protégés de Montassar Louhichi de confirmé leur prestation de la 2e journée face à l’Irak soldée par un succès 3-0 et de passer pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale de la compétition.

A l’issue de la 2e journée, les aiglons de Carthage sont troisièmes de leur groupe avec 3 points derrière l’Uruguay à la différents des buts, tandis que l’Angleterre est leader avec 6 points et que l’Irak est lanterne rouge avec zéro point, perdant ainsi toutes chances de qualification.

Partant, avec trois points en poche, les coéquipiers de Mohamed Dhaoui, espèrent engranger au moins le point du nul face à l’Uruguay pour passer au second tour parmi les meilleures 16 sélections au monde et éviter d’attendre que son sort soit scellé parmi les meilleurs troisièmes des groupes.

Côté effectif, excepté Rayène Nasraoui, suspendu après avoir écopé d’une carton rouge devant l’Irak, le staff technique national pourra compter sur l’ensemble des autres éléments et profiter ainsi d’un large choix quant à la formation à engager devant la meilleure actuelle attaque de la compétition avec 6 points conduite par le jeune Mattias Abaldo (2 buts).

Et face à la valeur et à la qualité de l’adversaire, champion d’Amérique du sud à huit reprises dans la dernière en 2017 et vice-champion du monde en 2013 en Turquie, l’on s’attend à ce que la tâche soit difficile pour les tunisiens et notamment le talentueux gardien de but Idriss Arfaoui qui avait particulièrement brillé lors des deux premiers matchs.

Pour rappel, la sélection tunisienne participe à sa 3e coupe du monde de la catégorie. La première remonte à 1977 en Tunisie.