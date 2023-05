Coupe de la Confédération 2023 – Young Africans- USM Alger : le parcours des deux finalistes

Voici le parcours des deux finalistes de la Coupe de la Confédération de football (CAF) 2023, Young Africans de Tanzanie et l’USM Alger avant la manche ”aller”, prévue ce dimanche 28 mai à Dar Es Salam.

–Le parcours de l’USM Alger:

Phase de groupes:

Adversaires du Groupe A: Marumo Gallants (AFS), Saint Eloi Lupopo (RDC), Al Akhdar (LBY)

A terminé deuxième du groupe avec 11 points, soit trois victoires, deux nuls et une seule défaite.

Quarts de finale:

USM Alger 2 – 0 AS FAR | Manche aller

AS FAR 3 – 2 USM Alger | Manche retour

Demi-finales:

Asec Mimosas 0 – 0 USM Alger | Manche aller

USM Alger 2 – 0 Asec Mimosas | Manche retour.

–Le parcours des Young Africans–

Phase de groupes:

Adversaires du groupe D: Monastir (TUN), Real Bamako (MLI), TP Mazembe (RDC)

A terminé en tête du groupe avec 13 points soit : quatre victoires, un match nul et une défaite.

Quarts de finale:

Rivers United 0 – 2 Young Africans | Manche aller

Young Africans 0 – 0 Rivers United | Manche retour

Demi-finales :

Young Africans 2 – 0 Marumo Gallants | Manche aller

Marumo Gallants 1 – 2 Young Africans | Manche retour.