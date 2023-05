Nabeul : 450 postes d’emploi demandés

La journée régionale de l’emploi dans le secteur touristique à Nabeul organisée, vendredi dans la ville de Hammamet a vu la participation de 32 unités touristiques installées dans la région offrant 450 emplois.

A cette occasion, le directeur des programmes et des services destinés aux entreprises au sein de l’agence national de l’emploi et du travail indépendant, Hichem Bou Said a fait savoir à l’agence TAP que les journées régionales de l’emploi ont démarré mercredi 17 mai 2023 dans le gouvernorat de Sousse pour se poursuivre jusqu’à la fin du moi dans les gouvernorats de Medenine Mahdia et Monastir afin de rependre aux 2600 offres d’emploi demandées actuellement dans le secteur touristique.

A noter que les journées régionales de l’emploi dans le secteur touristique sont organisées par l’Aneti en collaboration avec l’agence nationale de la formation professionnelle et l’organisation swisscontact.