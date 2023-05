Sous le signe “le tabagisme, un fléau, l’activité, un remède”, La Tunisie célèbre la journée mondiale sans tabac qui a lieu le 31 mai de chaque année dans le but de souligner les graves répercussions du tabagisme sur la santé.

A l’occasion de cette journée instituée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) en 1987 pour mieux faire connaître, partout dans le monde, l’épidémie de tabagisme et ses effets mortels, le ministère de la santé a publié une note d’information dans laquelle il met l’accent sur les bienfaits d’une pratique physique régulière sur la santé.

Pour célébrer cet événement, les ministères de la Santé, de la Jeunesse et du Sport organisent, le 28 mai en cours, en collaboration, avec l’OMS et l’alliance contre le tabac, une journée de sensibilisation, Family Move, sur le thème “le tabagisme, un fléau, l’activité, un remède”.

L’évènement qui aura lieu dans l’ensemble des gouvernorats du pays dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie multisectorielle de prévention de maladies non transmissibles, vise à sensibiliser à l’importance de l’exercice physique pour se prémunir des méfaits de la cigarette, à travers l’organisation d’activités sportives, de concours de dessin, et d’ateliers de sensibilisation à l’intention de toutes les catégories d’âge, pour montrer les effets destructeurs de ce fléau sur la santé.

L’un des principaux objectifs de cette manifestation est la lutte contre l’addiction des enfants et des adolescents au tabac, en consacrant le slogan “Dites non à la première cigarette” et en mobilisant les moyens nécessaires pour les empêcher de tomber dans les griffes du tabagisme et de l’addiction à un jeune âge, ce qui peut avoir de graves répercussions sur leur santé.

En Tunisie, la dépendance au tabac cause environ 13 200 décès par an, soit 20% du nombre total de décès dans le pays, selon les résultats d’une étude médico-économique sur le tabagisme pour l’année 2019 (une moyenne de 36 décès par jour).

Le taux de tabagisme chez les enfants âgés de 13 à 15 ans est de 11,7 pour cent, selon les résultats de l’enquête menée en 2017 en coopération avec l’OMS, tandis que les résultats de l’enquête sur la santé de 2016 indiquent que le taux de tabagisme en Tunisie parmi le groupe d’âge de 15 ans et plus dépassait 25 % (48,7 % pour les hommes et 2,6 % pour les femmes).

Dans le même document d’information, le ministère de la Santé évoque le tabagisme passif, soulignant que le tabagique parental joue un rôle important dans l’initiation, la consommation et la persistance du tabagisme chez les enfants et les adolescents.

Le tabagisme passif ou involontaire (le fait d’inhaler, de manière involontaire, la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs) a les mêmes conséquences sur la santé. Il fait 1,2 million de morts chaque année dans le monde, selon les statistiques de l’OMS.

Il est à noter que la Tunisie a élaboré une stratégie nationale de lutte contre le tabagisme basée sur les axes suivants : l’éducation à la santé, la sensibilisation aux méfaits du tabagisme, la mise en place et le développement de la législation dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, l’aide au sevrage tabagique dans le système de santé tunisien et la surveillance de la consommation de tabac par des enquêtes santé.