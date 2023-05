Tunisie – Météo : Pluies orageuses dans ces régions

Le temps persiste variable aujourd’hui. Les pluies orageuses continuent de tomber sur les régions du centre et localement le nord et le sud. Ces pluies sont parfois intenses dans la région du Sahel avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Le vent fort nécessite la vigilance près des côtes-est. Mer agitée à très agitée à l’Est du pays. Les températures maximales varient entre 18 et 23 degrés au nord et au centre. Elles sont à 15 degrés sur les hauteurs, entre 24 et 29 degrés au sud et atteindront 32 degrés à El Borma et Borj El Khadra.