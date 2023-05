Malek Zahi : L’enseignement est un pilier principal dans l’édification d’un Etat social

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi a mis en relief mardi l’attachement du gouvernement à faire de l’enseignement un pilier principal dans l’édification d’un Etat social.

Zahi a salué les différentes parties intervenantes lors de la cérémonie d’accord, signé entre le ministère de l’éducation et l’union générale tunisienne du travail (UGTT) selon lequel la décision de la rétention des notes a été annulée.

Le président de la République, Kaies Saied, estime que l’enseignement est le service le plus important qui réalise le développement de la société, a signalé Zahi. Cet accord répond aux aspirations des parents et des enseignants et assure que le traitement des dossiers de l’enseignement est l’un des défis à relever, a encore souligné Zahi.

La coopération entre le gouvernement et l’UGTT permet de consolider le secteur de l’éducation, a-t-il dit. Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a pour sa part, transmis le souci permanent du président de la république visant à promouvoir la situation des enseignants, précisant que le dialogue social ne s’interrompt jamais entre les syndicats de l’enseignement et le ministère. Pour sa part, le secrétaire général chargé de la fonction publique, Abdallah Ichi, a affirmé que l’accord conclu entre le ministère de l’éducation et l’UGTT est le fruit des négociations.

Le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire, Lassad Yaacoubi, a précisé, de son côté, que l’accord répond à une partie des revendications présentées, estimant que le plus important est l’activation de l’accord du 9 février 2019. L’objectif de la fédération de la décision de rétention des notes était de parvenir à un accord, rejetant catégoriquement l’idée de confisquer le droit de l’élève à l’éducation, a-t-il dit.

Le perfectionnement du secteur de l’enseignement passe impérativement par l’importance accordée à la situation des enseignants, a-t-il soutenu.