L’Espérance de Tunis a renoué avec la victoire en dominant l’US Tataouine 3-0, mardi, au stade Hammadi Agrebi de Radès, en clôture de la 7e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel de football.

Les buts ont été inscrits par Anice Badri (37), Farouk Mimouni (72) et Mohamed Abou Zrayq (90+3).

A la faveur de ce succès qui intervient après deux défaites consécutives en Ligue 1 et une élimination des démi-finales de la Ligue des champions, les sang et or rejoignent l’US Ben Guerdane à la troisième place du classement avec 14 points chacune.

De son côté, l’US Tataouine qui n’a remporté jusqu’ici aucune victoire, occupe toujours la dernière place avec 3 unités.

Ce match marque le retour de l’entraîneur de Mouine Chaabani à la barre technique espérantiste après la démission de Nabil Maaloul au lendemain de la défaite en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Les résultats:

Mardi 23 mai:

A Radès:

Espérance ST 3 Anice Badri (37), Farouk Mimouni (72), Mohamed Abou Zrayq (90+3)

US Tataouine 0

Déjà joués

Dimanche 21 mai:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 1 Moez Haj Ali (48)

C. Africain 1 Hamdi Labidi (67)

Samedi 20 mai:

A Béja:

O. Béja

Etoile du Sahel 0-0

Reste à jouer

Mardi (16 mai):

A Sfax:

CS Sfaxien

US Monastir 0-0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 19 7 5 1 1 7 2 +5

2. C. Africain 15 7 4 2 1 8 3 +5

3. US Ben Guerdane 14 7 3 2 2 9 8 +1

. Espérance ST 14 7 3 1 3 7 6 +1

4. US Monastir 12 7 2 2 3 8 7 +1

6. CS Sfaxien 10 7 2 3 2 5 3 +2

7. O. Béja 10 7 2 2 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 7 0 1 6 2 16 -14