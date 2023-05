Tunisie : La fédération générale de l’enseignement de base appelle à des sit-in

Des sit-in seront observés dans toutes les écoles primaires à partir de demain mardi et seront suivis par des sit-in régionaux et une journée de colère, a fait savoir lundi, le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement de base, Taoufik Chebbi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable syndical a précisé que le maintien de la décision de rétention des notes et l’organisation de mouvements de protestation aux niveaux local, régional et national visent à dénoncer le mutisme du ministère de l’éducation qui, malgré le blocage, n’a pas convoqué le syndicat à une nouvelle réunion de négociation depuis le 03 mai en cours.

” En effet, le ministère de l’éducation est responsable de cette crise puisqu’il refuse de satisfaire les revendications des enseignants “, a-t-il dit rappelant que la commission administrative sectorielle de l’enseignement de base avait décidé le 09 mai en cours de ne pas remettre les notes des examens des trois trimestres à l’administration.

Les sit-in devront démarrer demain mardi dans les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Gafsa et Tozeur, de 9h à 10h du matin.

Ils se poursuivront jeudi 25 mai en cours dans les gouvernorats de Kasserine, Jendouba, Siliana, Béja, Zaghouan et Kairouan, le 26 du même mois dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Sfax, Mahdia, Kasserine et Sidi Bouzid et le 30 mai dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte et Nabeul.