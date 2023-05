Tunisie – Bulletin de suivi météo : Temps pluvieux dans ces régions, vendredi et samedi matin

Des pluies éparses sont attendues, vendredi, sur le nord, le centre puis concerneront localement le sud, indique un bulletin de suivi météo publié par l’INM.

Ces pluies seront temporairement, orageuses et intenses, dans la nuit du vendredi au samedi et demain matin, sur les régions du nord et du centre-est où les quantités varieront généralement, entre 20 et 50 mm et atteindront localement 70 mm sur le nord-ouest avec des chutes de grêles par endroits.

Un vent fort soufflera sur les régions côtières et les régions du sud où il provoquera des phénomènes de sable.