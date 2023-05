Pluies éparses attendues, mardi, sur le nord. Ces pluies seront parfois orageuses sur l’extrême-nord. Temps stable sur le reste des régions.

Vent fort prés des côtes nord. Mer houleuse à très forte dans le nord et agitée sur les autres côtes.

Températures maximales variant entre 16 et 22°C dans le nord et les hauteurs, entre 22 et 26°C ailleurs et aux alentours de 30 °C à El Borma et Borj El Khadhra.