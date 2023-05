Tunisie : Circulaire conjointe pour la lutte contre la violence en milieu scolaire

Une circulaire conjointe pour la mise en œuvre d’un programme de formation ayant pour thème ” Non à la violence en milieu scolaire” a été signée mardi à Tunis entre les ministères de l’éducation et de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors.

Ce programme de formation, objet de la circulaire, comporte plusieurs thèmes liés au développement des capacités des spécialistes en matière des droits de l’enfant, la diffusion de la culture des droits de l’enfant et de la non violence dans les établissements scolaires et auprès de tous les intervenants y compris les parents et les enfants.

Il comprend une session de formation des formateurs, une université d’été consacrée aux droits des enfants et des journées de sensibilisation sur la diffusion des droits de l’enfant et la non violence, outre des activités destinées aux enfants.

A cette occasion, la ministre de la famille Amel Belhaj moussa a indiqué que ce programme de formation s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de lutte contre les violences à l’égard des enfants, lancée le mois de mars dernier par le ministère.

Elle a précisé que ce programme démarre au cours de la dernière semaine du mois de mai et se poursuivra jusqu’à décembre 2023.

De son côté le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a précisé que cette circulaire conjointe a pour objectif de lutter contre toutes formes de violence à l’égard des enfants en milieu scolaire, en coordination entre les deux ministères, notamment à travers le renforcement de la formation et le lancement de projets pilotes dans plusieurs écoles et collèges.