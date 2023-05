La grève des employés des Ciments de Bizerte reportée

La grève des employés de la société Les Ciments de Bizerte, prévue pour les 16 et 17 mai courant, a été reportée aux 7 et 8 juin 2023.

Le report de la grève intervient à l’issue d’une réunion du comité régional de réconciliation tenue, lundi, au siège du gouvernorat de Bizerte, lors de laquelle la partie syndicale a décidé de surseoir son action, dans l’attente d’une réplique du gouvernement sur certains points objets de négociation, selon le procès-verbal de la séance.

Selon la même source, deux revendications, en l’occurrence, demeurent sans avis de la part du gouvernement, à savoir, ” la révision du statut des agents ” et ” l’intégration des augmentations issues des négociations sociales dans la grille de salaires “.

Ce report de la date de la grève, est le quatrième du genre, tous décidés lors des séances de négociations précédentes, tenues pour traiter des revendications d’ordre financier et professionnel.

Il a été convenu lors de la séance du lundi 15 mai courant, de former un comité composé des parties syndicale, administrative ainsi que du comité administratif paritaire, d’examiner la question du fonds interne de prévoyance sociale et de soumettre un rapport le concernant dans les plus brefs délais.

La séance de réconciliation a également abouti à un accord sur la convocation du comité de la sécurité professionnelle, dans un délai ne dépassant pas un mois, en vue d’examiner les spécificités de l’uniforme de protection sur les sites du travail, lit-on de même source.